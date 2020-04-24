"الصحة العالمية" تنفي ظهور نوع جديد من "كورونا" في العراق

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أوضحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بشأن ما تحدث به مسؤول عراقي عن ظهور نوع جديد من فيروس كورونا (كوفيد 19 المستجد). وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم اسماعيل، خلال تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة، وليس هناك فحص للجينات بشأن طبيعة الفيروس في جميع العالم". وأكد إسماعيل على "ضرورة معاقبة المروجين بوجود نوع جديد من كورونا"، داعياً "وسائل الإعلام إلى دعم الإجراءات الصحية". وتوفي شاب عراقي، اليوم الجمعة في محافظة المثنى، حيث قال المسؤولون الصحيون هناك، إن النوع الجديد أودى بحياته. وحذر مدير عام صحة المثنى الدكتور عون المالكي من دخول