"الصحة العالمية" تنفي ظهور نوع جديد من "كورونا" في العراق

نفت منظمة الصحة العالمية ما تردد بشأن ظهور نوع جديد من فيروس كورونا (كوفيد 19 المستجد) في العراق.
وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: إن "الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة، وليس هناك فحص للجينات بشأن طبيعة الفيروس في جميع العالم".
وطالب إسماعيل "بمعاقبة المروجين بوجود نوع جديد من كورونا"، داعياً "وسائل الإعلام إلى دعم الإجراءات الصحية".
وقال مسؤولون في القطاع الصحي بالعراق: إن شابا توفي اليوم الجمعة في محافظة المثنى، جراء إصابته بنوع جديد من فيروس كورونا.
وحذر مدير عام صحة المثنى الدكتور عون المالكي من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة إلى المحافظة"، لافتاً إلى أن"هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخراً".