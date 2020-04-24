فرقة "رولنغ ستونز" تُقدم شهادتها على حجر كورونا بأغنية هي الأولى منذ 8 سنوات

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قدمت فرقة "رولنغ ستونز" الغنائية البريطانية ، شهادتها على جائحة الكورونا والعزل المنزلي، بأغنية جديدة بعنوان Living in a Ghost Town أي العيش في مدينة أشباح ، لتكون أول أغنية جديدة تطرحها الفرقة منذ عام 2012. وجاءت الأغنية مصحوبة بتسجيل فيديو يصور شوارع، ومحطات قطارات، أنفاقا مهجورة في لندن ولوس أنجلوس وكيوتو وغيرها من المدن. وفي خصوصيات هذه الاغنية ، قال نجم الفرقة، ميك جاغر، إن أعضاء الفرقة كانوا في الأستوديو يسجلون بعض الأغاني الجديدة قبل إجراءات العزل العام. مضيفا أن الفرقة بدأت تسجيل الأغنية في لوس أنجلوس خلال العام الماضي ثم أجرت عليها بعض التعديلات في