تونس تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا.. وعدد الوفيات يرتفع إلى 38

أعلنت وزارة الصحة في تونس، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين، بذلك، إلى 901، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 38 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأنه تم تسجيل 34 تحليلا إيجابيا، 17منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و17 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 901 حالة مؤكدة من بين 18165 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدّة محافظات تونسيّة.

في المقابل، أشارت وزارة الصحة، إلى أن عدد حالات الشفاء من الوباء بلغ 170 حالة شفاء، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 25 شخصا مصابا و 85 أخرين مقيمين بالمستشفى.

ودعت الوزارة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

و في وقت سابق،قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، إن بلاده تجنبت مرحلة الخطر، لكنها ما زالت تواجه "طريقا صعبا" في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المكي، في تصريحات صحفيّة: "حصدنا نتائج متوسطة بمعنى أننا تجنبنا الخطر، ولكن كان بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل، مضيفا "لو تم الالتزام بشكل تام بالحجر الصحي الذي فرضته الحكومة لحققنا نتائج أفضل".

و كان مجلس الأمن القومي في تونس، قد قرّر تمديد الحجر الصحي الشامل في البلاد الذي يشمل حظر تجول جزئيا، حتى 4 مايو/ أيار المقبل.