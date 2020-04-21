تونس تلغي حج اليهود إلى معبد "الغريبة"

قرّرت السلطات التونسيّة، اليوم الثلاثاء، إلغاء موسم حجّ اليهود إلى معبد "الغريبة" بجزيرة جربة التونسيّة؛ وذلك بسبب تفشّي فيروس "كورونا".

وأكد رئيس هيئة تنظيم حج الغريبة في جربة جنوب البلاد، بيريز الطرابلسي، صبيحة اليوم، إلغاء موسم حج الغريبة لهذه السنة، مشيرا إلى أنّ هذا القرار فرضه الوضع الصحي الذي يشهده العالم وإجراءات الوقاية المشددة جراء انتشار فيروس كورونا.

وتعدّ هذه المرة الثانية التي يلغى فيها موسم الحج لمعبد الغريبة بعد أن كان قد أغلق المعبد سابقا عقب ثورة 14 يناير العام 2011؛ بسبب عدم الاستقرار الأمني.

يأتي ذلك عقب إغلاق معبد "الغريبة" وكل بيوت العبادة المخصصة للقيام بالطقوس اليهوديّة منذ أسابيع قليلة.

وكان رجل الأعمال وأحد أعضاء لجنة تنظيم حج الغريبة، إيلي الطرابلسي، قال في وقت سابق إنّه من غير الممكن تأجيل موسم حج اليهود إلى الغريبة، معتبرا أن "حج الغريبة هو حج ديني بامتياز ومرتبط بتاريخ مضبوط ولا يمكن في كل الحالات إلغاؤه أو تأجيله، إضافة إلى أن زوار الغريبة هم من الأوفياء ووباء كورونا لا يخيفهم".

وطالب الطرابلسي بعدم استغلال الوباء العالمي لضرب السياحة التونسية بترويج الأكاذيب والإشاعات، وفق قوله.