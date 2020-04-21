عناق ومصافحات العائدين تكسر قواعد التباعد الاجتماعي في الكويت (صور)

تأقلم عدد من سكان الكويت من مواطنين ومقيمين، في الآونة الأخيرة، مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، الذي يعتبر أحد وسائل الوقاية من فيروس كورونا الذي ينشط في التجمعات، إلا أن الوضع كان مختلفاً على أرض المطار الذي شهد توافد آلاف المواطنين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وطغت المشاعر الإنسانية على المشهد في المطار، إذ ظهر جلياً عدم التزام عدد من المواطنين العائدين بإجراءات التباعد الاجتماعي عند لقائهم ذويهم الذين بادلوهم القبلات والعناق، في مخالفة واضحة للتعليمات الرسمية بالتباعد، رغم التزام آخرين بالإجراءات والامتناع عن مصافحة ذويهم.

ووثقت الكاميرات بعضاً من هذه الصور للحظة لقاء مواطنين بذويهم، بينهم أطفال ومسنون، كسروا قواعد التباعد وبادروا بالمصافحة، لتثير استياء النشطاء الذين شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تمنع هذه التصرفات الفردية؛ لخطورتها على الصحة العامة في ظل انتشار مرض غزا معظم دول العالم دون معرفة علاج له حتى الآن.

وتداول النشطاء هذه الصور للتعليق عليها، ومنهم إمام وخطيب المسجد الكبير الدكتور ماجد العنزي، الذي أبدى استغرابه من هذه التصرفات، قائلاً: "إذًا هذي الأحضان في المطار شلون الأحضان في البيوت ؟ إذا ما في حس بالمسؤولية لن تتوقف #كورونا.. نتمنى وضع مراقبين متطوعين يمنعون هذه التصرفات وتذكيرهم إلى ركوب السيارة مع توصية جادة".

إذًا هذي الأحضان في المطار شلون الأحضان في البيوت ؟ اذا مافي حس بالمسؤولية لن تتوقف #كورونا نتمنى وضع مراقبين متطوعين يمنعون هذه التصرفات وتذكيرهم الى ركوب السيارة مع توصية جادة#اجلاء_الكويتيين #أسماء_المخالفين pic.twitter.com/nbDL05tZR6 — د. ماجد جابر العنزي (@majedalenzi) April 21, 2020

وذهب الإعلامي داهم القحطاني إلى تحليل ووصف الحالة التي تنتاب هؤلاء المواطنين، بأنها "حالة تشتت وصراع بين المشاعر الإنسانية والمحاذير الصحية"، مطالباً بطريقة "تتمكن من إيقاف هذا التشتت".

صراع رهيب رهيب يدور

بين المشاعر الانسانية التي لا تصمد أمام الشوق لضم من نحب بعد غياب مؤلم ...

وبين المحاذير من انتقال الفيروس منه أو إليه ...

يا الله كم هو مربك هذا التشتت . لابد من طريقة توقف هذا التشتت .@KUWAIT_MOH @Moi_kuw #عودة_المواطنين #التباعد_الاجتماعي pic.twitter.com/UTWzoow0Tj — داهم القحطاني (@dahemq) April 21, 2020

ويرى الكاتب عبد العزيز العيسى، في إشارة إلى تصرفات بعض المواطنين في المطار، أن "القضية ليست متعلقة بإهمال أو عدم التزام بتعليمات رسمية، إنما هي قضية ثقافة غائبة عند البعض تحتاج سنوات لبنائها".

المشكلة ليست بعدم سماع التعليمات..

ولا الاهمال الذي يجري في عروق البعض..

مشكلتنا (ثقافة) غائبة عند البعض لن تُبنى في ايام فهي تحتاج سنين لبنائها .. #اسماء_المخالفين pic.twitter.com/9VH4MYcntP — عبدالعزيز العيسى (@alessa_815) April 21, 2020

واكتفت الدكتورة إقبال العثيمين بعبارة: "صور التقبيل لا تبشر بالانضباط يا رب سترك"، في حين كتب الناشط عبد اللطيف عبر الرزاق: "إظهار الحب ليس فقط بالقبل والضم.. وإنما جله ما تظهره المشاعر والقلب واللسان، فحافظوا على أرواحكم وأرواح أحبابكم الله يحفظكم".

صور التقبيل لا تبشر بالانضباط يارب سترك!!#التباعد_الإجتماعي pic.twitter.com/Z0P68P9wg3 — ‏د. اقبال العثيمين (@DrEothaimeen) April 21, 2020

خافوا على نفسكم ... وخافوا على عيالكم ... وخافوا علي شيابكم أظهار الحب ليس فقط بالقبل والضم ... وأنما جله ما تظهره المشاعر والقلب واللسان فحافظوا على أرواحكم وأروح أحبابكم الله يحفظكم https://t.co/L7SOjlUfcx — عبداللطيف العبدالرزاق (@AbdullatifMAlA1) April 21, 2020

ويشهد مطار الكويت منذ صباح الأحد حالة من الاستنفار لاستقبال العائدين ضمن الخطة الحكومية لإجلاء المواطنين التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث عاد آلاف المواطنين من دول عدة حتى الآن، فيما ما زالت الخطة مستمرة لإعادة عشرات الآلاف من مختلف الدول.