عناق ومصافحات العائدين تكسر قواعد التباعد الاجتماعي في الكويت (صور)

عناق ومصافحات العائدين تكسر قواعد ا...

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

تأقلم عدد من سكان الكويت من مواطنين ومقيمين، في الآونة الأخيرة، مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، الذي يعتبر أحد وسائل الوقاية من فيروس كورونا الذي ينشط في التجمعات، إلا أن الوضع كان مختلفاً على أرض المطار الذي شهد توافد آلاف المواطنين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وطغت المشاعر الإنسانية على المشهد في المطار، إذ ظهر جلياً عدم التزام عدد من المواطنين العائدين بإجراءات التباعد الاجتماعي عند لقائهم ذويهم الذين بادلوهم القبلات والعناق، في مخالفة واضحة للتعليمات الرسمية بالتباعد، رغم التزام آخرين بالإجراءات والامتناع عن مصافحة ذويهم.

ووثقت الكاميرات بعضاً من هذه الصور للحظة لقاء مواطنين بذويهم، بينهم أطفال ومسنون، كسروا قواعد التباعد وبادروا بالمصافحة، لتثير استياء النشطاء الذين شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تمنع هذه التصرفات الفردية؛ لخطورتها على الصحة العامة في ظل انتشار مرض غزا معظم دول العالم دون معرفة علاج له حتى الآن.

وتداول النشطاء هذه الصور للتعليق عليها، ومنهم إمام وخطيب المسجد الكبير الدكتور ماجد العنزي، الذي أبدى استغرابه من هذه التصرفات، قائلاً: "إذًا هذي الأحضان في المطار شلون الأحضان في البيوت ؟ إذا ما في حس بالمسؤولية لن تتوقف #كورونا.. نتمنى وضع مراقبين متطوعين يمنعون هذه التصرفات وتذكيرهم إلى ركوب السيارة مع توصية جادة".

وذهب الإعلامي داهم القحطاني إلى تحليل ووصف الحالة التي تنتاب هؤلاء المواطنين، بأنها "حالة تشتت وصراع بين المشاعر الإنسانية والمحاذير الصحية"، مطالباً بطريقة "تتمكن من إيقاف هذا التشتت".

ويرى الكاتب عبد العزيز العيسى، في إشارة إلى تصرفات بعض المواطنين في المطار، أن "القضية ليست متعلقة بإهمال أو عدم التزام بتعليمات رسمية، إنما هي قضية ثقافة غائبة عند البعض تحتاج سنوات لبنائها".

واكتفت الدكتورة إقبال العثيمين بعبارة: "صور التقبيل لا تبشر بالانضباط يا رب سترك"، في حين كتب الناشط عبد اللطيف عبر الرزاق: "إظهار الحب ليس فقط بالقبل والضم.. وإنما جله ما تظهره المشاعر والقلب واللسان، فحافظوا على أرواحكم وأرواح أحبابكم الله يحفظكم".

 

ويشهد مطار الكويت منذ صباح الأحد حالة من الاستنفار لاستقبال العائدين ضمن الخطة الحكومية لإجلاء المواطنين التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث عاد آلاف المواطنين من دول عدة حتى الآن، فيما ما زالت الخطة مستمرة لإعادة عشرات الآلاف من مختلف الدول.

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