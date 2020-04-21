وفاتان و85 إصابة جدیدة بكورونا في الكويت

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سجلت الكويت، الثلاثاء، حالتي وفاة جديدتين و85 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2080، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند.، وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال السند في المؤتمر الصحفي الیومي للوزارة، إن الوزارة سجلت حالتي وفاة جدیدتین لمقیمین، أحدھما من الجنسیة البنغلادیشیة، یبلغ من العمر 59 عامًا، وكان یتلقى الرعایة الصحیة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة، منذ 18 یومًا، والآخر من الجنسیة الصومالیة، یبلغ من العمر 63 عامًا، وكان یتلقى الرعایة الصحیة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة، منذ 6 أیام. وأفاد السند، بأن مجموع الحالات التي تعافت