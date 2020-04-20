وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 42 ألفا

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة تجاوز 42 ألف شخص اليوم الاثنين مع احتشاد محتجين ببعض عواصم الولايات للمطالبة بإنهاء مبكر لإجراءات العزل العام بينما دعا المسؤولون إلى الصبر لحين إتاحة المزيد من أدوات الكشف.

ودفعت إجراءات إلزام الناس بالبقاء في المنازل لإبطاء انتشار الفيروس الاقتصاد إلى التوقف وأجبرت أكثر من 22 مليون شخص على طلب إعانات بطالة الشهر الماضي.

وتسجل الولايات المتحدة، وبفارق كبير، أكبر عدد للإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بأكثر من 774 ألف حالة إذ سجلت 20 ألف إصابة جديدة اليوم الاثنين. ويبدو أن معدل الزيادة في عدد الإصابات يتباطئ بعدما بلغ حوالي 30 ألف حالة يوميا الأسبوع الماضي.

وتباطأت أيضا الزيادة في الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية حيث ارتفعت بواقع نحو 1500 حالة اليوم مقارنة بأكثر من ألفي وفاة في اليوم خلال معظم أيام الأسبوع الماضي. وسجلت الولايات المتحدة 2806 وفيات يوم الأربعاء لتحقق بذلك رقما قياسيا لعدد حالات الوفاة في يوم واحد.

وسخر محتجون كثيرون ممن يطالبون بإنهاء العزل العام الإجباري من خبراء الصحة وشككوا في حجم انتشار الوباء متهمين المسؤولين بالمبالغة واتخاذ إجراءات أحدثت ضررا أكبر مما أحدثه الفيروس نفسه.

وحذر خبراء الصحة ومشرعون من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية أشد من انتشار العدوى إذا تقرر إنهاء العزل العام قبل الأوان.