تسجيل حالة وفاة و 163 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 13654، بينهم 150 في حالة صحية حرجة. وبذلك تكون إسرائيل سجلت 163 إصابة جديدة بالفيروس خلال الليلة الماضية. وأشارت الوزارة في بيان إلى وفاة 173 من إجمالي المصابين، ما يشير إلى تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية. ولفتت إلى "شفاء 3872 من إجمالي المصابين". وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، حتى صباح الاثنين، مليونين و407 آلاف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 165 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 625 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.