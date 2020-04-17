ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 150

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 150، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن "الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 12855 بواقع 97 إصابة جديدة، من بينها 182 حالتها حرجة، والحالات المتوسطة وصلت الى 157، بينما سجلت حالات التعافي 2967 بواقع 343 حالة جديدة".

ونقلت قناة "i24 news" الإسرائيلية، عن الهيئة العربية للطوارئ قولها إن عدد الإصابات في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل بلغت 505 إصابات، بزيادة جديدة وصلت 45 حالة جديدة.

وأضافت الهيئة أن "بلدة دير الأسد تصدرت قائمة البلدات العربية الأكثر تضررا بالإصابة لفيروس من حيث عدد الحالات، بينما سجلت أم الفحم 24 إصابة بالفيروس المستجد".