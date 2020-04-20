الصين تعلن 12 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 19 أبريل نيسان بتراجع عن 16 حالة أعلنت في اليوم السابق مع عدم وجود حالات وفاة.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن من هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاءوا من الخارج بتراجع عن تسع حالات في اليوم السابق.

وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

وأعلنت الصين أيضا 49 حالة إصابة جديدة بكورونا لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض في البر الرئيسي في 19 أبريل نيسان مقابل 44 في اليوم السابق.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيسي في المجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة بنهاية يوم 19 أبريل نيسان.