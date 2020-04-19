قطاع غزة يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت مبكر الإثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع، لترتفع بذلك أعداد المصابين في غزة إلى 15 شخصًا.

وقالت في بيان لها، إنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لرجل وزوجته في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين عبر معبر رفح بتاريخ 15/4/2020".

وأضافت الوزارة: أن "حالة المصابين مطمئنة وقد تم إبلاغهما بالنتائج، وجارٍ استكمال الإجراءات وفقاً للبروتوكول المعتمد".

وترتفع بذلك حصيلة المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 15 شخصًا، تم الإعلان عن شفاء 9 منهم، فيما لا زال يخضع البقية للعلاج في مستشفى رفح الميداني جنوب القطاع.

كما ترتفع أعداد المصابين في فلسطين إلى 323 حالة، و115 حالة في مدينة القدس المحتلة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية.