السلطات المصرية تعزل قرية بالكامل بسبب "كورونا"

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن عزل منطقة جديدة بعد إصابة عدد من الأهالي بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، قرارًا بفرض عزل كامل لقرية "كفر جعفر" التابعة لمركز بسيون، لمدة 14 يومًا، بعد إصابة 12 شخصًا بفيروس كورونا.

وطالب المحافظ في بيان، اليوم الأحد، بـ"فرض كردونات صحية وتنبيه أهالي القرية"، موجهًا وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، بـ"تقديم كافة الخدمات الصحية، وعمل حصر شامل، وإجراء فحوص طبية متعددة لجميع الأشخاص المخالطين للمصابين".

وأكد رحمي أنه "لا بد من توفير كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية والمستلزمات الطبية من كمامات، وكواشف حرارية، وقفازات أيدي، لتوزيعها على الأسر والعائلات في القرية، فضلًا عن تطبيق قواعد عدم الزحام والتكدس في الأسواق الشعبية وأمام أبواب المؤسسات والمصالح الحكومية في المنطقة".

وطالبت الإدارة الصحية في محافظة الغربية، أهالي كفر جعفر، بـ"التزام منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة تطهير البيوت والمحال وأماكن التواجد باستمرار".

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس النواب المصري سامح حبيب، إنه تم عزل حوالي 800 أسرة في قرية كفر جعفر، يبلغ عدد أفرادها 13 ألف نسمة.

ولفت حبيب، إلى أنه تم فرض العزل الصحي على القرية بالكامل، منوهًا إلى أن هناك حملات تعقيم وتسليم الأهالي مطهرات لتطهير المنازل من الداخل.