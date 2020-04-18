الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا و4 حالات شفاء

أعلن الأردن، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 4 حالات شفاء من الفيروس المعروف طبيًا بـ(كوفيد – 19).

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر؛ إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس "الفتاك" ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 413 حالة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في العاصمة عمان، أنه "تم تسجيل 4 حالات شفاء، ما يرفع حالات الشفاء إلى 269 حالة، ولم يعلن عن أي حالة وفاة لتقف حالات الوفيات عند 7 حالات منذ أيام".

وينتهي منتصف ليل اليوم السبت، حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات لمدة 48 ساعة، منذُ منتصف ليل الخميس الماضي، بهدف تسهيل مهمة عمل فرق التقصي الوبائي، وفرق التعقيم، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.