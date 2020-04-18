الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ 700 ألف‎

تخطت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد بحسب تعداد لجامعة "جونز هوبكنز".
والولايات المتحدة التي أصبحت منذ نهاية أذار/مارس البلد الأكثر تأثرًا بالفيروس في العالم باتت تسجل الآن 700,282 إصابة بـ"كوفيد-19"، و36,773 وفاة وفق الجامعة.
واستنادًا إلى أرقام الجامعة عند الساعة 20,30 (00:30 بتوقيت غرينتش)، سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة، ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة مرتبطة -على الأرجح- بكوفيد-19.
وهذا الأسبوع أعلنت مدينة نيويورك أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد-19.