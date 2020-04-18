الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ 700 ألف‎

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تخطت الولايات المتحدة الجمعة عتبة ال700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة "جونز هوبكنز". والولايات المتحدة التي اصبحت منذ نهاية اذار/مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم باتت تسجل الان 700 282 اصابة بكوفيد-19 و36 773 وفاة وفق الجامعة. واستنادا الى ارقام الجامعة عند الساعة 20 30 (00:30 بتوقيت غرينتش)، سجلت البلاد 3856 وفاة اضافية خلال اربع وعشرين ساعة ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة "مرتبطة على الارجح" بكوفيد-19. وهذا الاسبوع اعلنت مدينة نيويورك انها ستضيف الى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد-19.