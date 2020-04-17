الإمارات.. حالتا وفاة و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، تسجيل وفاتين و477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، فقد أجرت وزارة الصحة أكثر من 24 ألف فحص خلال الساعات الماضية ضمن خطتها لتوسيع نطاق الفحوصات"، موضحة أن الفحوصات أسفرت عن تسجيل 477 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في الدولة إلى 6302.

كما أعلنت وفاة حالتين من الجنسية الخليجية بفيروس كورونا بالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 37 حالة.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1,188 حالة، وذلك بعد تسجيل 93 حالة شفاء جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.