السعودية: 6 وفيات و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جديدة و493 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وخلال مؤتمر صحفي، أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي "عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة"، إضافة إلى "6 حالات وفاة و42 حالة تعافي". وقال العبدالعالي إن إجمالي حالات الإصابة في المملكة وصل إلى 5862 حالة حتى الآن، من بينها 4852 حالات نشطة ومنها 71 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة. وذكر المتحدث أن "حالات التعافي بلغت 931 حالة، بإضافة 42 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 6 حالات وفيات إضافية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 79 حالة حتى