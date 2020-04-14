السعودية تسجل 8 وفيات و 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، وفاة 8 مصابين بفيروس كورونا المستجد وإصابة 435 حالة جديدة.

وأعلنت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي لمستجدات كورونا، تسجيل 84 حالة تعافٍ، ليصبح مجموع الحالات التي تعافت 889 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (435) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (84) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (889) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/OhFb0AIrDE — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 14, 2020

وواصلت العاصمة السعودية الرياض احتلال الصدارة في عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس، حيث سجلت الرياض 114 حالة، ثم مكة المكرمة بعدد 111 حالة، تليها الدمام بعدد 69 حالة، ثم المدينة المنورة بعدد 50 حالة، ثم جدة بواقع 46 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي في المملكة حتى الآن 5369 حالة، إضافة إلى 73 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء التي تم تعافيها من الفيروس 889 حالة.