الأردن.. النيابة العامة تلاحق مصابا بـ"كورونا" لخرقه الحجر الصحي

قررت النيابة العامة الأردنية، اليوم الأربعاء، ملاحقة أحد مصابي فيروس كورونا لعدم التزامه بتعهد الحجر الصحي الذي وقعه ومخالطته آخرين والتسبب بإصابة عدد منهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوعز رئيس النيابة العامة للنواب العامين بملاحقة كل شخص وقّع على تعهد بحجر نفسه ولم يلتزم به، لما يشكله هذا الخرق لقانون الدفاع وأوامر الدفاع وقانوني الصحة العامة والعقوبات من خطورة على المحيطين بالمصاب والمجتمع.

وكانت النيابة العامة أعلنت مطلع إبريل/ نيسان الجاري، أنها ستلاحق قضائيا مصابي كورونا غير الملتزمين بالحجر وتعليمات وزارة الصحة.

وسجل الأردن 397 إصابة بفيروس كورونا، بينها 235 حالة شفاء، و7 وفيات.

وكان الأردن أقر حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، منها تفعيل قانون الدفاع (الطوارئ)، الذي تم بموجبه فرض حظر تجول جزئي، يسمح خلاله للمواطنين بتلبية احتياجاتهم الضرورية من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء، سيرا على الأقدام.

كما أغلقت السلطات الأردنية العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال المملكة) بشكل كامل.