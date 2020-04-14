الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بكورونا ويفرض حظرًا شاملًا نهاية الأسبوع

أعلن الأردن، مساء الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 20 حالة شفاء من الفيروس المعروف طبيًا بـ(كوفيد – 19).

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع في المملكة إلى 397 حالة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام أمجد العضايلة في العاصمة عمان، أنه"تم تسجيل 20 حالة شفاء، ما يرفع حالات الشفاء إلى 235 حالة".

وكشف الوزير العضايلة في بداية الإيجاز عن فرض حظر تجول بشكل شامل لمدة 48 ساعة، يبدأ، منتصف ليل الخميس المقبل إلى منتصف ليل السبت، بهدف تسهيل مهمة عمل فرق التقصي الوبائي، وفرق التعقيم، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة ستعلن عن تعديل إجراءات الحظر في بعض المحافظات الخالية من الوباء، وآليات تشغيل القطاعات الاقتصادية فيها، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم من خلال صندوق المعونة الوطنية مساعدات نقدية لـ200 ألف أسرة من عمال المياومة.

وأوضح أنه سيتم السماح لسائقي الشاحنات القادمة بدخول المملكة شرط إحضار فحص يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك على خلفية تسجيل إصابتين جديدتين لسائقي شحن قدما من خارج المملكة.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قررت السلطات الدينية في المملكة استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان المقبل، وإقامة صلاة التراويح داخل المنازل.