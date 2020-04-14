بسبب كورونا.. الأردن يقرر استمرار إغلاق المساجد في رمضان وإقامة صلاة التراويح بالمنازل

قرر الأردن، اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق المساجد في شهر رمضان المقبل، وإقامة صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل داخل المنازل، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، في إيجاز صحفي قدمه من مركز إدارة الأزمات بالعاصمة عمّان، إن "قرار إغلاق المساجد في المملكة سيستمر، وستقام صلاة التراويح في المنازل".

وأضاف أن قرار إغلاق المساجد "مؤلم"، لكنه لغايات المحافظة على حياة الإنسان، مشيرا إلى أنه "لن تقام صلاة الجمع أيضا، وذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية ولحماية أرواح الناس".

وأوضح الوزير الأردني أن "رمضان شهر العبادات، ويجب على الإنسان أن يتعبد لله تعالى من منزله"، راجيا الالتزام من الجميع، سواء الأئمة و المؤذنون أو المواطنون؛ للحفاظ على صحة الإنسان.

وأكد الخلايلة "ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل المواقف، وأن الصلاة جائزة في البيوت سواء كانت صلاة الفرض أو السنة خصوصا في هذا الظرف، وأن الفتوى والحكم الشرعي يتغير مع تغير الأحوال والأحكام".

وقال إن المجالس العلمية الهاشمية التي اعتادت وزارة الأوقاف على تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك سنويا، ستقام هذا العام دون جمهور، إضافة إلى بث فترة الغروب دون جمهور، وستواصل الوزارة تنظيم المسابقات الدينية خلال الشهر الفضيل.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، حتى مساء يوم أمس الإثنين، 391 إصابة، في حين وصلت حالات الشفاء إلى 215 حالة، بينما استقر عدد الوفيات جراء الوباء منذُ أيام عند 7 حالات.