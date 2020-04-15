قطر .. 283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3711 إصابة. كما كشفت الوزارة عن شفاء 33 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 406 حالات، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد -19) وتسجيل 33 حالة شفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 406 حالات.#قنا pic.twitter.com/JrMA17B6pE — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 15 2020 وقالت الوزارة، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين،