قطر .. 283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قطر .. 283 إصابة جديدة بفيروس "كورو...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3711 إصابة.

كما كشفت الوزارة، عن شفاء 33 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 406 حالات، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقالت الوزارة، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام.

 

 

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