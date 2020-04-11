قطر تستعين بمعارض سعودي تدعمه لإرجاع مواطنتها الهاربة إلى لندن عائشة القحطاني

قالت الأكاديمية القطرية والناشطة النسوية، عائشة القحطاني، إن سلطات بلادها استعانت بمعارض سعودي تدعمه الدوحة، لإرجاعها بعد أشهر من هروبها إلى لندن، في حادثة هزت صورة البلد الخليجي الصغير حول معاملة النساء فيه.

وأوضحت القحطاني التي فرت من عائلتها وبلادها في كانون الثاني/يناير الماضي، بسبب تعرضها للتعنيف، إن ”معارضا سعوديا شابا معروفا جدًا ويقطن خارج المملكة المتحدة“، حاول إقناعها بالعودة إلى قطر، وخطط لجمعها بمسؤولة قطرية.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، كشفت القحطاني تفاصيل ما جرى معها، دون أن تذكر اسم المعارض السعودي، وقالت إنها ستكشف المزيد في ”بث مباشر“ خلال الفترة القريبة المقبلة، مبينة أن ”بلادها تدعم معارضين من دول المقاطعة بأموال طائلة، في تدخل بشؤونها الداخلية، وتهديد أمنها“.

وأضافت أن أحدهم وهو المعارض السعودي، حاول ”استغفالي وإقناعي بالعودة إلى قطر وبإلحاح مستمر، على الرغم من أنه يعلم حجم الخطر الذي ينتظرني هناك؛ وذلك عن طريق دفعي للقاء مسؤولة قطرية كنت أجهل هويتها!“.

1- عندما تدعم سلطة دولة معينة، مثل سلطة دولة قطر، بأموال طائلة بعض المعارضين من دول المقاطعة، ألا يعد هذا تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومحاولة لتهديد أمنها الداخلي أيضا؟! إذا كنتم لا ترضون تدخل أي دولة أخرى في الشأن الداخلي لقطر، وهذا حق أصيل، لا تفعلوا المثل. ..يتبع — Aisha Al-Qahtani (@AishalQahtani) April 10, 2020

٢- هذا النوع من الدعم دفع للأسف معارض سعودي شاب معروف جدا ويقطن خارج المملكة المتحدة إلى محاولة استغفالي وإقناعي بالعودة إلى قطر وبإلحاح مستمر، على الرغم من أنه يعلم حجم الخطر الذي ينتظرني هناك؛ وذلك عن طريق دفعي للقاء مسؤولة قطرية كنت أجهل هويتها! *التفاصيل في "لايڤ" قريبا جدا. — Aisha Al-Qahtani (@AishalQahtani) April 10, 2020

وردت القحطاني على مغردين قطريين شككوا بروايتها، وقالت ”لدي إثباتات أن قطر تدعمه (المعارض السعودي)، وإنه كان جزءا من خطط لإرجاعي لقطر، وحتى السفارة القطرية في لندن دخلت في الموضوع“.

دول حصار أو مقاطعة المسألة ليس مسألة مصطلحات، أنا لدي إثباتات إن قطر تدعمه، وإنه كان جزء من خطط لإرجاعي لقطر، وحتى السفارة القطرية في لندن دخلت في الموضوع. — Aisha Al-Qahtani (@AishalQahtani) April 10, 2020

وأضافت في رد آخر ”وإذا الوطن بذاته اعترف لأفراد عائلتي انه سيرسل من يحاول إظهار صداقته لي حتى (يغسل مخي) على العودة، بالحرف الواحد قيل هذا الكلام على لسان دبلوماسي في السفارة“.

وإذا الوطن بذاته اعترف لأفراد عائلتي انه سيرسل من يحاول إظهار صداقته لي حتى "يغسل مخي" على العودة، بالحرف الواحد قيل هذا الكلام على لسان دبلوماسي في السفارة.

"النكاية" أم "لقمة العيش"؟

والباقي سيذكر في الايف. — Aisha Al-Qahtani (@AishalQahtani) April 10, 2020

وظهرت القحطاني -وهي رسامة وخريجة أدب إنجليزي ولسانيات من جامعة قطر- الشهر الماضي في لقاء تلفزيوني هو الأول لها منذ هروبها من قطر؛ بحثا عن الحرية ومزيد من الحقوق التي لا يمنحها البلد الخليجي الصغير لنسائه، على حد قولها.

ورغم أن قصتها تبدو عائلية للوهلة الأولى، إلا أنها تكتسب طابعًا سياسيًا يوما بعد آخر، وقد بدت متحمسة لذلك عندما أبلغت صحيفة ”الصنداي تايمز“ في مقابلة خاصة معها، أن برج ”شارد“ في لندن، والمملوك لقطر، هو بمثابة الرمز لمحاولة قطر ”تقديم صورة حديثة براقة، في حين لا تزال تقمع فيها النساء“.

ونقلت عنها الصحيفة البريطانية أيضًا ”يقدمون هذه الصورة الرائعة عن قطر، ولكن الحقيقة أن النساء في الدوحة، إنسان من الدرجة الثانية، والناس لا يملكون حرية الكلام“.