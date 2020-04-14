ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في قطر إلى 3428

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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. كما كشفت الوزارة عن شفاء 39 حالة من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 373 حالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وقالت الوزارة إن حالات الإصابة الجديدة تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة. https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1250008023172550657