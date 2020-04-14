ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في قطر إلى 3428

ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في قطر إل...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3428 إصابة.

كما كشفت الوزارة عن شفاء 39 حالة من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 373 حالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقالت الوزارة إن حالات الإصابة الجديدة تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.

 

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