ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في قطر إلى 3428

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3428 إصابة.
كما كشفت الوزارة عن شفاء 39 حالة من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 373 حالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وقالت الوزارة إن حالات الإصابة الجديدة تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.
وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، وشفاء 39 حالة من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 373 حالة، وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.#قنا pic.twitter.com/QYGBGjCuUJ
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 14, 2020