قطر تسجل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 252 إصابة جديدة بفيروس كور...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 252 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتسجيل 59 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 334 حالة.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 2980 حالة.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، تعود حالات الإصابة الجديدة إلى مخالطين لحالات سابقة، من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.

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