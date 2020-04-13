قطر تسجل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 252 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتسجيل 59 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 334 حالة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 2728 حالة. وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 252 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 59 حالة شفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 334 حالة، حيث أن حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة. #قنا pic.twitter.com/m8Gu4ZB2Gp — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 13 2020