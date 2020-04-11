ارتفاع عدد الوفيات في إيران جراء كورونا إلى 4357

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى 4357، بعد تسجيل 125 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ”كيانوش جهانبور“، في مؤتمر صحفي، إنه ”خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 125 حالة وفاة، و1837 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في عموم إيران.

وأضاف جهانبور، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4357، فيما بلغ إجمالي الإصابات 70029 حالة، مشيرا إلى وجود 3987 حالة إصابة في وضع صحي حرج للغاية، بحسب قوله.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، يوم السبت، إن أربعة ملايين ايراني معرضون لفقدان أعمالهم؛ في حال استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد.