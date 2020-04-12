الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وتمديد العطلة لنهاية أبريل

أعلن الأردن، مساء يوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب تسجيل 24 حالة شفاء من الفيروس المعروف طبيا بـ(كوفيد 19).

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة، في المملكة، التي تفرض حظر تجول شامل على مدى اليوميين الماضيين، إلى 389 إصابة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة بالعاصمة عمان، أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء ما يرفع حالات الشفاء إلى 201 حالة.

وأشار الوزير الأردني، الذي لم يعلن عن تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات جراء الوباء عند 7 حالات، إلى أنه تقرر زيادة عدد الفرق الاستقصائية في العاصمة عمّان إلى 40 فريقا، بهدف التوسع بالفحوصات واستكشاف الحالات.

وكان قد أعلن الوزير العضايلة في بداية الإيجاز تمديد عطلة الدوائر والمؤسسات الحكومة والجامعات والمدارس حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري، باستثناء القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها مواصلة العمل وكذلك مؤسّسات القطاع الخاصّ والقطاع المصرفي والقطاع الصحيّ.

وأشار إلى أن أحد المصابين التسعة، الذين أعلن عنهم يوم أمس السبت، يعمل في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لكن المصاب كان في إجازة من عمله، مؤكدا أن جميع من في المركز تم فحصهم وتبين أن نتائج الفحوصات كانت سلبية جميعها، فضلا عن تعقيم المركز.