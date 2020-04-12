429 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية الأحد، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحسب أخر الإحصاءات، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4462 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، في حين وصلت حالات التعافي إلى 720 حالة.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر صباح الأحد، بتمديد حظر التجوال في أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، وذلك بهدف كبح انتشار وباء كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن مصدر مسؤول، في وقت مبكر من صباح الأحد، قوله، إن القرار يأتي إلحاقًا لقرار حظر التجوال، الذي بدأ سريانه منذ 23 من مارس/ آذار الماضي ولمدة 21 يومًا.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرار، مؤكدة في الوقت ذاته، استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية، التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاث عشرة.