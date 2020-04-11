الكاتبة السعودية تغريد الطاسان تعلن تعافيها من كورونا

أعلنت الكاتبة والناشطة في المجال الاجتماعي السعودية تغريد الطاسان، تعافيها التام من فيروس كورونا، وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع من إعلان إيجابية العينة التي أجرتها في مارس الماضي.

وأكدت ”الطاسان أنها غادرت الحجر الصحي في المركز الذي كانت تقيم فيه بإحدى مستشفيات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت تغريد الطاسان إلى أنها عادت إلى منزلها وستخوض مدة 14 يومًا على سبيل الحجر المنزلي كنوع من الإجراء الوقائي، متمنيًة أن يتمم الله شفاء بناتها الذي أُصيبوا معها بفيروس كورونا أيضًا.

وأطلقت تغريد الطاسان تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ قالت فيها: ”الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه بعد 3 أسابيع قضيتها في أحد مراكز الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة خرجت اليوم لحجر منزلي لمدة 14 يوم أخرى“.

وتابعت الكاتبة السعودية: ”الحمد لله على تمام العافية ويارب أسعدني بشفاء باقي بناتي اللاتي تركتهن هناك، وكل مريض بقدرتك ورحمتك“.

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه..

بعد ٣ أسابيع قضيتها في أحد مراكز الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة خرجت اليوم لحجر منزلي لمدة ١٤ يوم أخرى..

الحمد لله على تمام العافية ..

ويارب أسعدني بشفاء باقي بناتي اللاتي تركتهن هناك.. وكل مريض بقدرتك ورحمتك.. pic.twitter.com/Hy0AtIcQhz — تغريد الطاسان (@taghreed_i_t) April 11, 2020

وكانت قد كشفت الكاتبة السعودية أن إصابتها مع بناتها بكورونا، كانت جراء مخالطة أقارب كانوا في زيارة لوالدتها، حيث لم تكن تظهر عليهم أي أعراض للفيروس.