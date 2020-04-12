تونس.. أطباء "يواجهون كورونا" بالرقص والغناء (فيديو)

يعمد عدد من الأطباء والممرضين في تونس، إلى التخفيف من وطأة فيروس كورونا المستجد، على نزلاء المستشفيات من خلال الغناء والرقص، وذلك في حركة لافتة أثارت الإعجاب و الاهتمام، بينما اعتبرها كثيرون مهمة جدًا لرفع المعنويات و التخفيف من وقع المرض في نفوس المرضى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر كوادر صحية في مستشفى "شارل نيكول" بالعاصمة التونسية وهم يغنون ويرقصون على إيقاعات شرقية ويتجولون بين أسرّة المرضى الذين شاركوهم رقصاتهم وهم مستلقون أو جالسون.

شارنيكول الاطارات الطبية تفرح المرضى يعطيهم الصحة Posted by Bechir Ayeb Ayeb on Saturday, April 11, 2020

وبادر بهذه الخطوة عدد من الأطباء الذين يعملون ساعات طويلة يوميا ويواجهون ضغوطا نفسية كبيرة جراء تفشي فيروس "كورونا" وضبابية الرؤية للأيام والأسابيع القادمة، ما قد ينعكس سلبيا على نفوس المرضى المقيمين في المستشفى، حتى و إن كانوا لا يحملون الفيروس.

وأبدى المرضى المقيمون في المستشفى تجاوبًا وتفاعلًا مع المبادرة، وأظهر الفيديو أحد المرضى وهو يرقص وتبدو عليه علامات السرور وبدا كأنه تعافى تمامًا ونسي أوجاعه، بينما رفع مرضى آخرون شعارات النصر وتفاعلوا مع المبادرة إيجابيا.

وفي معهد "باستور" المتخصص في التحاليل الطبية نشرت طبيبة مقيمة مقطع فيديو وهي تغني بصوت وصفه النشطاء الذين تناقلوه بالجميل والشجي مقطعًا من أغنية "يوما ما" للمطربة جوليا بطرس.

رغم حساسية الوضع والإرهاق... طبيبة تونسية بمعهد باستور تبعث موجات إيجابية بصوتها الجميل وتغني

"بكره بيخلص هالكابوس🇹🇳 وبدل الشمس بتضوي شموس"

#knoozfm Posted by Knooz FM on Saturday, April 11, 2020

وأبدت كوادر صحية عاملة في مستشفيات أخرى إعجابها بهذه المبادرة التي "نفذت إلى أعماق نفوس المرضى والأطباء والممرضين على حد سواء"، بحسب الدكتورة آمال الفقيه، العاملة بقسم الأمراض الصدرية بمستشفى الرابطة بالعاصمة تونس.

وعلق الدكتور جوهر الرقيق، العامل بمستشفى الحبيب بورقيبة بمحافظة صفاقس جنوب البلاد، بالقول إن "مثل هذه المبادرات البسيطة توفر على الأطباء والممرضين فسحة من الراحة النفسية وإلقاء ضغوط العمل جانبا، وتوفر للمرضى قسطا وافرا من الأمل والتفاؤل وتبديد المخاوف من المجهول والتفكير في المستقبل".

وأكد الرقيق أن "الفن صار طريقة ناجعة وفاعلة للعلاج ودفع الضغوط النفسية التي يجدها المريض أيا كانت إصابته، وأن التونسيين باتوا في حاجة أكبر لمثل هذه الطرق العلاجية في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضها تفشي فيروس "كورونا"، بحسب تأكيده.