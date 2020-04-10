صندوق النقد الدولي يمنح تونس ”تمويلا عاجلا“ بـ743 مليون دولار لمواجهة كورونا

قرّر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، تقديم تمويل جديد عاجل لصالح تونس بـ 743 مليون دولار، وذلك في إطار آلية التمويل السريع، لمواجهة تفشّي فيروس كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إنّ آلية التمويل السريع تسمح بتمكين كل دولة في حاجة ماسة لتمويل ميزان دفوعاتها من إعانة مالية سريعة، مذكّرا بأنه تم إرساء هذه الآلية في إطار إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى إدخال مزيد من المرونة على جهاز القروض التابع للصندوق، بما يمكن من الاستجابة لحاجيات دوله الأعضاء المختلفة.

وأضاف أن آلية التمويل السريع عوّضت آلية سابقة بالصندوق لإسناد المساعدات، وأنه بالإمكان اللجوء إليها في ظروف متنوعة.

يشار إلى أن قرار صندوق النقد الدولي يأتي في ظل صعوبات مالية كبرى تعيش على وقعها تونس، خاصة أمام تداعيات تفشي فيروس كورونا على اقتصاد البلاد، وما يتطلب ذلك من تكاليف ضخمة.

وكان وزير المالية التونسي نزار يعيش قد قال في مداخلة بالبرلمان، مؤخّرا، إن صندوق النقد الدولي ”سيقدم لتونس مساعدة مالية محترمة في إطار حربها على فيروس كورونا المستجد“.