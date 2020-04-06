صندوق النقد الدولي متفائل بالتعافي في الصين

أشار صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إلى علامات محدودة لكنها مشجعة على التعافي في الصين، أول دولة تعاني وطأة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، لكنه قال إنه لا يمكنه أن يستبعد عودة ظهور الوباء إلى هذا البلد ومناطق أخرى.

وكتب كبار الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد بتدوينة، أن الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد زج بالعالم إلى ركود سيكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية، ودعوا إلى استجابة عالمية منسقة عبر سياسات صحية واقتصادية.

وتوقع خبراء الصندوق النقد تزايد الأضرار الاقتصادية في كل الدول، حاذية حذو الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة وإجراءات الاحتواء التي تطبقها الحكومات.

وقال صندوق النقد إن الصين شهدت تحسنا متواضعا في مسوحاتها لمديري المشتريات بعد انخفاضات حادة في أوائل العام، وإن ”التعافي في الصين، رغم أنه محدود، يبعث على التفاؤل بأن إجراءات الاحتواء يمكن أن تنجح في السيطرة على الوباء وتمهد الطريق لاستئناف النشاط الاقتصادي“.

واستدرك الصندوق بالقول: ”لكن توجد شكوك ضخمة تحيط بالمسار المستقبلي للجائحة ولا يمكن استبعاد تجدد انتشارها في الصين ودول أخرى“.

وبدأ تأثير التعطلات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الانتشار في الاقتصادات الناشئة، بينما تشير أحدث المؤشرات من مسوح مديري المشتريات إلى تباطؤ حاد في إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في دول كثيرة.

وقالت التدوينة إن الاقتصاد الأمريكي يعاني التداعيات ”بسرعة وشدة لم يسبق لهما مثيل“ مشيرة إلى أن حوالي 10 ملايين أمريكي قدموا طلبات لإعانة البطالة في الأسبوعين الأخيرين من مارس/آذار، وهى زيادة أكثر حدة حتى أثناء ذورة الأزمة المالية العالمية.