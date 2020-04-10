مصر تسجل 17 وفاة بفيروس كورونا و95 إصابة جديدة

سجلت مصر، اليوم الجمعة، 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 135.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن 30 ٪ من المتوفين توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى 1794 حالة من ضمنها 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنها الـ 384 متعافيًا.

كما أشار مجاهد إلى خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وقال مجاهد: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس في مستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا بكل شفافية، طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.