لحقت برضيعتها.. ”فاطمة الحطاب“ تحزن المصريين بعد وفاتها بـ“كورونا“ (صور)

سيطرت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إثر وفاة سيدة تدعى فاطمة الحطاب بعد إصابتها بفيروس كورونا، لتلحق رضيعتها المتوفاة بالمرض نفسه قبل يومين.

وتوفيت الحطاب (39عامًا)، في مستشفى العزل بمحافظة الإسكندرية، أمس الخميس، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

لا حول ولا قوه الا بالله

اللهم اجرهم في مصيبتهم انا متابعه الموضوع من اول ما ابتدي

فالجنه انتي وبنتك باذن الله إنا لله و إنا إليه راجعون ..

توفت مدام فاطمة الحطاب زوجة مستر شادى أبو يوسف بعد اصابتهم بالكرونا

صلوا عليها صلاة الغائب لو سمحتوا ⁦⬅️⁩كيفية صلاة الغائب. pic.twitter.com/ABJQpEwj5J — Rojeana Nokhala (@RNokhala) April 9, 2020

ودخلت الحطاب المستشفى قبل نحو 20 يومًا، وهي حامل، ليلحق بها فيما بعد زوجها الدكتور شادي أبو يوسف، والذي أصيب هو الآخر بالفيروس، وحُجز بالمستشفى نفسه.

السيدة فاطمة الحطاب، 39 عاما، التى توفت اليوم وذلك بعد وفاة ابنتها الرضيعه قبل يومين بمستشفى العجمى للعزل الصحى بالإسكندرية. وأصيبت فاطمة وهي حامل بفيروس كورونا وأنجبت وهى فى غرفة العناية المركزة طفلتها فاطمة التى لم تعش سوى ساعات ولحقت الأم بها بعدها بيومين.

ولادهاوزوجها???? pic.twitter.com/uDBd2fk9sH — んodﾑ3آلُٻڊيَلُ (@Yakaraby3laua) April 9, 2020

ولدت الطفلة التي سماها والدها على اسم أمها ”فاطمة“، مصابة بكورونا، لتتوفى بعد ساعات، قبل أن تلحقها الأم فيما بعد.

ولاقت وفاة الحطاب وطفلتها وإصابة زوجها، حالة تعاطف واسعة لاسيما بعد ترك الأم وصية قبل رحيلها، قالت فيها: ”سامحوني واستروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة، وتذكروا الصحبة ولو إني أخطأت، انسو أخطائي، واذكروا أجمل صفاتي، لا أعلم بأي ساعة كتب لي انقباض روحي“.

خبر موت فاطمة الحطاب يكاد يخلع قلبي.. ????

وزوجها المكلوم..

اجتمعت عليه مصائب الدنيا..

موت طفلته وموت زوجته.. ومرضه????

اللهم انا نعلم انهم عندك بمكانٍ فأردت تمحيصهم وتطهيرهم..

اللهم ارحمها والطف بزوجها واشفه وبارك في اولادهما

واجعل الجنه دارها ومستقرها

برحمتك يا رحيم???? — Dr.Sara El-Romihi???? (@RedjorySaroona) April 9, 2020

وأوصت الحطاب بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة عند وفاتها، والصلاة عليها، وهو ما حدث منذ سماع نبأ رحيلها، حيث دعا لها رواد السوشيال ميديا بالرحمة والمغفرة وتصبير أهلها على فاجعة رحيلها.

النهارده توفت فاطمه الحطاب زوجة مستر شادي ابو يوسف العلامه الكبير إثر فيروس كوڤيد ١٩ من يومين ولدت فاطم الصغيره و توفت و خَلَفَتها والدتها منذ ساعات قليله ، قلبي مفطور.. مفطور لأقصي حد إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم اربُط علي قلب اولادها و قلب زوجها فُراق فرد من الأهل هو الاصعب. — RK ???? (@R_A_T_K) April 9, 2020

وقالت مغردة تدعى ”روجينا“: ”انا متابعه الموضوع من أول ما ابتدي.. فالجنه انتي وبنتك باذن الله إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفت مدام فاطمة الحطاب زوجة مستر شادى أبو يوسف بعد إصابتهم بالكرونا.. صلوا عليها صلاة الغائب لو سمحتوا“.

وغردت ”سارة“: ”خبر موت فاطمة الحطاب يكاد يخلع قلبي.. وزوجها المكلوم.. اجتمعت عليه مصائب الدنيا.. موت طفلته وموت زوجته.. ومرضه اللهم انا نعلم انهم عندك بمكانٍ فأردت تمحيصهم وتطهيرهم.. اللهم ارحمها والطف بزوجها واشفه وبارك في اولادهما واجعل الجنه دارها ومستقرها برحمتك يا رحيم“.

فاطمةالحطاب فقيدة دمياط زوجة الدكتور الخلوق شادي أبو يوسف، بعد الولاده بمستشفي العزل توفيت اليوم لتلحق بوليدتها لتصبح الأم وابنتها ضحايا فيروس كورونا اللعين لتترك زوج وثلاثة أبناء انزل الصبر و السكينة والطمأنينة في قلوبهم .. رحمها الله وتقبلها وغفر لها، دعواتكم#كرونا pic.twitter.com/2vPErtMoAr — lshobaky ????????‍♀️ (@lshobaky88) April 9, 2020

ونعاها ”شادي“ يقول: ”سيدة اسمها فاطمة الحطاب عمرها 39 سنة من دمياط أصيبت بفيروس كورونا أثناء حملها وولدت قبل موعدها بنتًا فأسماها والدها الدكتور شادى ابو يوسف فاطمة على اسمها حبًا في زوجته و لكنها ماتت، ثم لحقت بها أمها اليوم، ويرقد شادى يصارع الموت فى مستشفي العزل الصحى بعد اصابتة هو الآخر بالمرض.“

وتابع آخر: ”‏مؤلم جدًا وفاة السيدة فاطمة الحطاب بفيروس كورونا عقب وفاة رضيعتها بيومين، إنا لله وإنا إليه راجعون“.