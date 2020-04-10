بوريس جونسون يصدم البريطانيين بعد تعافيه من كورونا

تعافى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في المستشفى، اليوم الجمعة، من إصابته بفيروس كورونا، فيما قالت ”رويترز“ إنه بدا واهنا، وهو ما صدم البريطانيين بوضوح.

وخرج جونسون من العناية المركزة بمستشفى سانت توماس، بعد أن أمضى بها 3 ليال؛ إثر نقله مصابا بارتفاع في درجة الحرارة وسعال.

وكشف مكتب رئيس الوزراء أن ”جونسون في المرحلة المبكرة من التعافي، ومن غير الواضح المدة التي سيمضيها في المستشفى. لكن تحسن حالته أسعدت الكثيرين داخل بريطانيا وخارجها“، وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفها بـ ”الأخبار العظيمة“.

ونشرت كاري سيموندس خطيبة جونسون، التي ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، صورة على تويتر تمثل دعما للعاملين في قطاع الصحة مع صورة ليدين تصفقان.

وقال والد رئيس وزراء بريطانيا ستانلي جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”لا بد أن يستريح“، موجها الشكر للبريطانيين على ما أبدوه من دعم هائل وطلب منهم تعلم الدرس.

وأضاف ستانلي جونسون: ”لا تستطيع النهوض من هذا الأمر والعودة فورا إلى داونينغ ستريت ثم تولي زمام الأمور دون فترة للتأقلم“.

وجونسون هو أول زعيم عالمي يدخل المستشفى مصابا بفيروس كورونا، وأجبره ذلك على تسليم مهام منصبه لوزير الخارجية دومينيك راب، مع اقتراب تفشي الوباء في بريطانيا من ذروته الأشد فتكا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا، خامس أعلى حصيلة للوفيات في العالم، 7978 حالة وفاة.