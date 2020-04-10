أستراليا.. 3 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 54

ارتفعت، اليوم الجمعة، وفيات فيروس كورونا في أستراليا إلى 54، إثر تسجيل 3 وفيات جديدة في الساعات الأخيرة.

وجرى تسجيل ثلاث وفيات جديدة في ولايتي نيوساوث ويلز وتاسمانيا، حسب بيان صادر عن وزارتي الصحة فيهما.

ووفقًا للبيانات الرسمية المنشورة، بلغت إصابات كورونا في البلاد 6 آلاف و204، والمتعافين ألفين و987.

وأجرت السلطات الأسترالية 335 ألف فحص للكشف عن الفيروس، بعموم البلاد، لغاية الجمعة.

في السياق، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن ”الاحتفال بعيد الفصح اليهودي سيكون في المنازل هذا العام، كما في باقي دول العالم“.

وطالب موريسون، في رسالة تهنئة، الأستراليين بالالتزام بقوانين تقييد حركة التنقل المفروضة حاليا، والبقاء في منازلهم خلال عطلة العيد، التي تستمر 4 أيام.

من جهة أخرى، أعلن مدير أمن نيوساوث ويلز، ميك فولر، في بيان، فرض غرامة مالية قدرها ألف دولار أسترالي (نحو 600 دولار أمريكي)، على وزير الفن بالولاية، دون هاروين، جراء مخالفته حظر السفر المفروض بين المدن.

وتحظر أستراليا السفر بين مدنها، كما تفرض قيودا على حركة التنقل داخل المدن، باستثناء حالات الذهاب إلى المدارس، وشراء الحاجيات الضرورية من قبيل المواد الغذائية والطبية.

وحتى صباح الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و600 ألف، والوفيات تجاوزت 95 ألفا، بينما المتعافون نحو 357 ألفا.