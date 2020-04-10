الأوقاف المصرية: انعقاد صلاة الجمعة بدون إذن ولي الأمر حاليا ”معصية“

قال وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، إن انعقاد صلاة الجمعة في هذه الفترة الصعبة التي ينتشر فيها فيروس كورونا بدون إذن ولي الأمر ”إثم ومعصية“.

وأشار الوزير، في بيان، أن ”إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن معصية، وأن هذا ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية، سواء الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف المصرية أو دار الإفتاء المصرية، وسائر العلماء المعتبرين“.

وأوضح جمعة، أنه سيصلي الجمعة ظهرا في منزله اليوم، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة، في أي من المساجد أو محيطها.

وأضاف أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.

وزير الأوقاف : الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك . وإقامتها بالمخالفة لجهات الاختصاص في… تم النشر بواسطة ‏محبي العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف‏ في الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٠

وتبدأ اليوم لجنة متابعة غلق المساجد بوزارة الأوقاف، عملها لعدم فتح المساجد وعدم إقامة صلاة الجماعة في محيطها.