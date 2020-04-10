حظر تجوال في مدينة الشحر اليمنية بعد اكتشاف أول إصابة بـ“كورونا“

أصدر محافظ حضرموت في اليمن عددا من الإجراءات الاحترازية تضمنت فرض حظر تجوال ليلي في عموم المحافظة، وإغلاق ميناء الشحر، بعد اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونص القرار على تطبيق حظر تجوال كامل في المديريات الشرقية ”الشحر والديس الشرقية الريدة وقصيعر“، من الثامنة صباح اليوم الجمعة وحتى السادسة صباح غد السبت، بالإضافة إلى حظر تجوال ليلي يوميا في عموم المحافظة من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

كما قرار المحافظ فرج البحسني، في منشور وجهه إلى قادة المناطق العسكرية المعنيين، إغلاق ميناء الشحر لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وإلزام جميع العاملين فيه بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين.

السلطات المحلية بمدينة #الشحر الساحلية تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم وعدم الخروج بعد إعلان سلطات المحافظة واللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.#اليمن pic.twitter.com/6VDxJOCDRs — مأرب الورد (@mareb_alward) April 10, 2020

وتضمنت الإجراءات استمرار إغلاق الأسواق العامة والمساجد، ومنع التجمعات في ”المكلا وغيل باوزير“ وباقي مديريات حضرموت؛ كإجراء احترازي.

ووجه المحافظ الفرق الصحية بتنفيذ حملة تعقيم شاملة، في عموم المحافظة، خاصة المديريات الشرقية.

وبدأت السلطات المحلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، توجيه المواطنين بالتزام حظر التجوال والبقاء في منازلهم، عبر مكبرات الصوت التي جابت شوارع مدينة الشحر.

ماذن مساجد مديرية الشحر بحضرموت تنادي بمكبرات الصوت البقاء في المنازل واللالتزام بحظر التجوال بعد تسجيل أول إصابة بفايروس #كورونا

هناك حضر داخلي وحضر خارجي بمنع دخول حضرموت او الخروج منها #اليمن #Yemen #COVIDー19 pic.twitter.com/uSEtbj0FF1 — الصحفي/ أنيس منصور (@anesyeme) April 10, 2020

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ في وقت مبكر اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن، لشخص بمدينة الشحر التابعة لمحافظة حضرموت.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الشخص المصاب قدم عبر ميناء المدينة، وخضع للعزل الطبي، وقتها، بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، قبل أن تؤكد الفحوصات إصابته بكورونا.