إصابة 1400 موظف في الداخلية الفرنسية بفيروس كورونا

أعلنت فرنسا عن إصابة 1400 موظف من وزارة الداخلية بفيروس كورونا.

وجاء ذلك على لسان وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، خلال كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس.

وقال كاستانير، إنه تم تغريم أكثر من 568 ألف مواطن انتهكوا القيود المفروضة على التنقل في البلاد، إلا لحالات الضرورة، والمطبقة منذ 17 مارس/آذار الماضي.

وأشار إلى أن 1400 موظف من وزارته أصيبوا بفيروس كورونا.

ولفت كاستانير إلى أن وزارته وزعت أكثر من مليون كمامة على قوات الشرطة منذ 13 مارس/ آذار الماضي.

وبلغ عدد وفيات كورونا في فرنسا 10 آلاف و869 حالة، ووصلت الإصابات إلى 112 ألفًا و950.

وأصاب الفيروس، حتى ظهر اليوم الخميس، أكثر من مليون و535 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفًا، فيما تجاوز عدد المتعافين 340 ألفًا.