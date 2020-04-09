أطعمة تحميك من أمراض القلب والسكتة الدماغية

من المعروف دائمًا أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مفيد لعظامنا وأسناننا وعضلاتنا، لكن هناك بشرى لمحبي الجبن، والأسماك الدهنية، والبيض – وهي أطعمة غنية بفيتامين د- إذ وجد العلماء أنها قد تحمينا أيضًا من النوبات القلبية، أو السكتات الدماغية، بحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبشكل حاسم، وجدت الدراسة أن زيادة تناول فيتامين د في الطعام بدلاً من المكملات الغذائية هي أفضل طريقة للحصول على الفوائد.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الفوائد أكثر وضوحًا في الرجال أكثر منها في النساء، إذ سجلت دراسة استقصائية لأكثر من 3000 شخص على مدى 11 عامًا عدد المرات التي يتناولون فيها عادة الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها بشكل شائع.

وكانت الأسماك والبيض المصادر الأساسية للمشاركين لحصولهم على فيتامين (د)، وهو معروف أيضًا باسم ”فيتامين أشعة الشمس“ حيث يصنعه الجسم عند التعرض لأشعة الشمس.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة التغذية البشرية وعلم التغذية، أن أولئك الذين يتناولون أعلى كمية من فيتامين د لديهم أقل خطر من مشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يتناولون أقل كمية من فيتامين د في طعامهم هم الأكثر عرضة للخطر، ولكن لم يلاحظ هذا الاتجاه بشكل كبير في نفس المجموعة بالنسبة للنساء، وأظهرت الدراسات السابقة لمكملات فيتامين د أن تأثيرها المفيد على صحة القلب ضئيل.

وقالت مؤلفة الدراسة ماتينا كوفاري، من جامعة هاروكوبيو في أثينا: ”إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د قد يكون له آثار وقائية على القلب على عكس مكملات فيتامين د“، مضيفة ”كشفت هذه الدراسة أن زيادة تناول فيتامين د من مصادر الغذاء قد تحمي من المشاكل المتعلقة بالقلب، خاصة عند الرجال“.

وأضافت ”على حد علمنا، تعد الدراسة واحدة من القلائل، التي تقيم الارتباط المنفصل مع فيتامين د الذي يتم تلقيه من الطعام“.