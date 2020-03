تسليم شعلة أولمبياد 2020 خلف أبواب مغلقة في أثينا

أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية، اليوم الأحد، أن مراسم تسليم شعلة أولمبياد طوكيو 2020 ستتم في أثينا الأسبوع المقبل، خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وألغت اليونان يوم الجمعة، مسيرة الشعلة الأولمبية داخل البلاد؛ لتجنب جذب أعداد كبيرة من الجماهير‭ ‬بعد يوم من إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو في أولمبيا اليونانية القديمة.

On March 12, representatives from Greece and Japan will meet in Ancient Olympia to carry out the start of the Tokyo 2020 Torch Relay.

