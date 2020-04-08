مصر تسجل 110 إصابات جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت مصر، يوم الأربعاء، تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها مخبريا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، خالد مجاهد: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 1560 حالة، من ضمنها 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأضاف مجاهد أنه تم خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 439 حالة، من ضمنها الـ 305 المتعافين.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا بكل شفافية، طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.