مصر تبدأ تصنيع عقار الـ“كلوروكين“ لعلاج مرضى كورونا

أعلن مسؤول مصري، اليوم الأربعاء، أن القطاع المختص بصناعة الدواء في البلاد بدأ في إنتاج عقار كلوروكين الذي يحتوي على مادة تستخدم في مقاومة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس شركة ”المهن الطبية“ للأدوية، إحدى شركات مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة المصرية، عوض جبر، إن شركته بدأت في إنتاج مستحضر عقار كلوروكين، والذي يتكون من المادة الفعالة كلوروكوين فوسفات، والتي سيتم استخدامها في علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف جبر، في بيان صحفي، أنه سيتم توفير 200 ألف جرعة من مستحضر كلوروكوين فوسفات، الذي يستخدم لعلاج الملاريا، خلال شهر مايو المقبل، منوّهًا بأن تلك الجرعات هي بداية فقط، وسوف يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك، خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميًا في العالم لعلاج مصابي كورونا.

وأكد أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وافقت على استخدام طارئ لعقاري الكلوروكين والهيدروكسي كلوركين في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وشدّد جبر على أن جميع الكميات الدوائية لمستحضر كلوروكوين فوسفات سيتم توجيهها إلى وزارة الصحة والسوق المحلية لتوفيرها مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد تقوم بمجهود كبير في ملف علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول لمدة أسبوعين إضافيين حتى 23 نيسان/ أبريل الجاري.

وسجلت مصر، حتى مساء أمس الثلاثاء، 128 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى مخالطين لحالات مصابة، و9 وفيات جديدة، ليصل العدد الكلي إلى 94 حالة وفاة.