تضاعف عدد المصابين بكورونا في الجيش الأمريكي

تضاعف، اليوم الأربعاء، عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الجيش الأمريكي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، إن حصيلة المصابين بكورونا في الجيش الأمريكي، بلغت ألفي حالة، بعدما كان العدد الإجمالي، 1000 إصابة فقط حتى يوم الأحد الماضي.

وتزداد حصيلة الإصابات في كورونا في صفوف الجيش الأمريكي بشكل ملحوظ، فقبل أسبوع واحد كان عدد المصابين بالفيروس في الجيش 771.

ويأتي إعلان تضاعف حالات الإصابة بكورونا بين العسكريين الأمريكيين، بعد يوم من تأكيد البحرية إصابة 200 بحار كانوا على متن حاملة الطائرات ”يو إس إس ثيودور روزفلت“ بكورونا.

وأجريت الفحوصات على أكثر من ألفيّ بحار، بحسب ما نقلته صحيفة ”ذا هيل“الأمريكية، يوم الثلاثاء.

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية موضع جدل خلال الأيام الماضية، بعد إقالة قائدها بريت كروزيه الذي اتهم البنتاغون بتجاهل رسالة استغاثة أرسلها للإبلاغ عن تفشي كورونا بين 4 آلاف بحار من أصل 5 آلاف.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى عصر اليوم الأربعاء، أكثر من 13 ألفًا و800 وفاة بكورونا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 400 ألف حالة.