ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في صفوف الجيش الأمريكي إلى 3 جنود

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجيش الأمريكي إلى 3 جنود.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان الثلاثاء، عن وفاة جندي أمريكي تابع للحرس الوطني في ولاية نيوجيرسي، بسبب إصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد وفيات الجيش إلى ثلاثة جنود.

وأضافت أن نتائج الفحوصات الطبية في الـ21 من مارس/آذار الحالي، أثبتت إصابة جندي (دون ذكر اسمه أو رتبته) بفيروس كورونا، وأنه نقل للمستشفى لتلقي العلاج منذ ذلك الوقت.

وأخيرا، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر قوات الحرس الوطني في بضع ولايات لدعمها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبلغت الإصابات في الجيش الأمريكي 1043 شخصا، وهم 569 من العسكريين، و220 من العاملين المدنيين، و150 من عائلات عناصر الجيش، و64 من المتعاقدين.

وتخطت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز 3 آلاف، بحسب إحصاءات جامعة ”جونز هوبكينز“ الأمريكية.

وأحصت الجامعة التي ترصد على مدار الساعة ضحايا كورونا، في وقت متأخر الاثنين، وفاة 3 آلاف و8 أشخاص، فضلا عن إصابة 163 ألفا و429 آخرين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأكبر عدد للإصابات جراء الفيروس، تليها إيطاليا التي سجلت 97 ألفا و689، ثم إسبانيا بـ 85 ألفا و195.‎