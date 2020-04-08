العراق يسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا‎

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك العدد الكلي في البلاد إلى 1202، في مختلف المحافظات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه ”تم فحص 2083 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان، وسجلت مختبرات الوزارة 80 إصابة في العراق“.

وأضافت أن ”الإصابات موزعة في العاصمة بغداد 15، والنجف 24، والسليمانية 1، وأربيل 20، وكربلاء 3، وكركوك 1، وذي قار 11، والبصرة 5 ”.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت اليوم أربع وفيات، من بينها اثنتان في بغداد، واثنتان في محافظة البصرة“.

وبحسب البيان، فإن ”مجموع الإصابات ارتفع إلى 1202، فيما بلغت الوفيات 69، أما حالات الشفاء 452“.