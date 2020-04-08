زعيم أهل السنة يدعو روحاني لإعادة النظر في وضع كورونا بمحافظات الجنوب

طالب زعيم أهل السُنة في إيران، مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي، الرئيس حسن روحاني، بإعادة النظر في وضع فيروس كورونا بمحافظات الجنوب، وذلك بعدما أعلن روحاني عن عدم خطورة وضع الفيروس في هذه المنطقة رغم تفشيه في جميع أرجاء البلاد.

ونقل موقع ”انصاف نيوز“ المحلي عن موقع إسماعيل زهي، أن الأخير بعث برسالة إلى روحاني ”ضمنت تحذيره من تداعيات الإعلان عن أن وضع فيروس كورونا في محافظات جنوب إيران عادي ولا يستدعي القلق“، ودعاه إلى ”إعادة النظر بفكر أكثر بعدًا وإدارة صحيحة وذات خبرة“ في هذا الأمر.

وأكد زعيم أهل السُنة، أن أزمة فيروس كورونا هي أزمة غير مسبوقة أظهرت عجز العالم وقادته على مواجهتها، مخاطبًا روحاني بقوله: ”إذا لم تُدار هذه الأزمة بصورة صحيحة وبخبرة فالخوف هنا من أن تخرج عن السيطرة وتقع كارثة إنسانية“.

وشدد خطيب جمعة زاهدان على أن ”أصحاب الرأي قلقون للغاية بشأن الإعلان عن عدم خطورة وضع كورونا في محافظات الجنوب ومن بينها محافظة سيستان وبلوشستان“، محذرًا من أن هذا الأمر سيتبع زيادة سفر المواطنين من مختلف المدن إلى محافظات الجنوب، ظنًا أنها لا تعاني من وطأة كورونا، الأمر الذي سيضاعف الأزمة على السكان والطاقم الطبي في الجنوب“.

و كان أحمد علي موهبتي، محافظ سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي إيران) ، ذات الأغلبية السنية، والتي تُعد من أكثر المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية في البلاد، قد حذر من موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا، خاصة في ظل الهجرة الداخلية إليها، نتيجة ارتفاع حرارتها الذي يعتقد الإيرانيون أنه سبب لزوال الفيروس.

ومن بين ردود الفعل تجاه تصريحات روحاني، بأن الوضع في محافظات جنوب إيران ليس خطيرًا في مواجهة كورونا، قال النائب عن محافظة هرمزكان الجنوبية، أحمد مرادي: ”عندما اطلعت على تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص الوضعية العادية لمحافظة هرمزكان تبادرت إلى ذهني فرضيتان؛ إما أنهم يبلغون الرئيس بمعلومات خاطئة، أو أنه قال هذا عن عمد بلا مبالاة وأعتقد أن الفرضية الثانية هي الأقرب إلى الواقع“، وفق ما نقلت وكالة ”ايلنا“ المحلية.

يذكر أن مولوي إسماعيل زهي، وهو أحد كبار الزعامات السنية في إيران، لوح في وقت سابق بأن مواصلة استقبال جامعة المصطفى، أكبر جامعة شيعية في البلاد، لطلبة صينيين رغم أنباء انتشار فيروس كورونا في الصين، هو ما تسبب في دخول الفيروس إلى إيران، الأمر الذي تطور إلى خلاف بينه ومراجع الشيعة في ”قم“ ووصل إلى حد التراشق اللفظي.

وتشهد إيران تفشيًا واسعًا لفيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد، إذ تتصدر إيران دول الشرق الأوسط في معدل الإصابات والوفيات بالفيروس والتي تجاوزت حاجز 62 ألف إصابة، وأكثر من 3870 وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة الإيرانية.