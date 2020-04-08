 قطر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

قطر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء؛ تسجيل 153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد،  ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2210.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية؛ عن الوزارة تأكيدها شفاء 28 شخصا ليرتفع العدد إلى 178 حالة.

واضافت أن ”بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو مخالطين هؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاغ
فيروس كورونا
قطر
تاريخ النشر
تاريخ التحديث