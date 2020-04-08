قطر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء؛ تسجيل 153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2210.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية؛ عن الوزارة تأكيدها شفاء 28 شخصا ليرتفع العدد إلى 178 حالة.
وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتسجيل 28 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 178 حالة.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 8, 2020
واضافت أن ”بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو مخالطين هؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين“.