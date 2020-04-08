قطر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء؛ تسجيل 153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2210. ونقلت وكالة الأنباء القطرية؛ عن الوزارة تأكيدها شفاء 28 شخصا ليرتفع العدد إلى 178 حالة. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتسجيل 28 حالة شفاء من…