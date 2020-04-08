إسبانيا .. 757 وفاة و 6180 إصابة جديدة بـ“كورونا“

قالت وزارة الصحة الإسبانية، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، إذ توفي 757 شخصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة اليومية للوفيات قليلا.

وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين أودى الفيروس بحياتهم، ارتفع إلى 14555 اليوم الأربعاء. ومثلت الزيادة اليومية كنسبة مئوية من إجمالي عدد الوفيات 5.5 بالمئة انخفاضًا من 5.7 % في اليوم السابق عندما توفي 743 شخصًا.

وأضافت، أن إجمالي الحالات المكتشفة في إسبانيا، ارتفع إلى 146690 إصابة من 140510 أمس الثلاثاء.