 إسبانيا .. 757 وفاة و 6180 إصابة جديدة بـ“كورونا“ – إرم نيوز‬‎

إسبانيا .. 757 وفاة و 6180 إصابة جديدة بـ“كورونا“

إسبانيا .. 757 وفاة و 6180 إصابة جديدة بـ“كورونا“
A health worker carries a body on a stretcher outside Gregorio Maranon hospital in Madrid on March 25, 2020. - Spain joined Italy today in seeing its death toll from the coronavirus epidemic surpass that of China, as more than a billion Indians joined a lockdown that has confined a third of humanity. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة الإسبانية، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، إذ توفي 757 شخصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة اليومية للوفيات قليلا.

وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين أودى الفيروس بحياتهم، ارتفع إلى 14555 اليوم الأربعاء. ومثلت الزيادة اليومية كنسبة مئوية من إجمالي عدد الوفيات 5.5 بالمئة انخفاضًا من 5.7 % في اليوم السابق عندما توفي 743 شخصًا.

وأضافت، أن إجمالي الحالات المكتشفة في إسبانيا، ارتفع إلى 146690 إصابة من 140510 أمس الثلاثاء.

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