رئيس بلدية لندن: بريطانيا بعيدة تماما عن رفع قيود كورونا

قال صادق خان رئيس بلدية لندن، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ما زالت بعيدة تماما عن رفع إجراءات العزل العام التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد إذ إنها لن تصل إلى ذروة التفشي قبل أكثر من أسبوع.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد قال عندما أعلن الإجراءات على مستوى البلاد يوم 23 مارس/ آذار إنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع.

وقال خان ردا على سؤال من راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت الإجراءات سترفع يوم الاثنين ”أعتقد أننا بعيدون تماما عن رفع إجراءات العزل العام“.

وأضاف ”نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ مراحل تفشي الفيروس، لن تأتي على الأرجح قبل أسبوع ونصف“.