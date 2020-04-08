 أحلام تطلق ”ساعة صفر“ للمساعدة في احتواء ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

أحلام تطلق ”ساعة صفر“ للمساعدة في احتواء ”كورونا“

أحلام تطلق ”ساعة صفر“ للمساعدة في احتواء ”كورونا“

المصدر: فريق التحرير

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، أنها أطلقت هاشتاغ  ”ساعة صفر“، عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، للتشجيع على محاصرة وباء كورونا.

وأوضحت، أحلام، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، أن ”الهدف من الهاشتاغ هو الوصول إلى الرقم صفر في عدد المصابين بفيروس كورونا بدولة الإمارات“، داعية إلى المشاركة في الحملة، للحد من تفشي الوباء.

وقالت في معرض حديثها: ”أتمنى تساهمون بلهاشتاغ لنثبت للعالم أجمع إن نحن على قدر المسؤولية ونحن فوق كل التوقعات، وإن شاء الله بولاة أمرنا وحكامنا يارب يحاميهم ببلادنا الإمارات وكل الوطن العربي وكل العالم نتخلص من هذا الفيروس، بدينا بسم الله“.

وسرعان ما تفاعل المغردون مع الهاشتاغ، داعين إلى المشاركة من خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات المفروضة، للحد من انتشار الوباء.

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