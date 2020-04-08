أحلام تطلق ”ساعة صفر“ للمساعدة في احتواء ”كورونا“

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، أنها أطلقت هاشتاغ ”ساعة صفر“، عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، للتشجيع على محاصرة وباء كورونا.

وأوضحت، أحلام، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، أن ”الهدف من الهاشتاغ هو الوصول إلى الرقم صفر في عدد المصابين بفيروس كورونا بدولة الإمارات“، داعية إلى المشاركة في الحملة، للحد من تفشي الوباء.

وقالت في معرض حديثها: ”أتمنى تساهمون بلهاشتاغ لنثبت للعالم أجمع إن نحن على قدر المسؤولية ونحن فوق كل التوقعات، وإن شاء الله بولاة أمرنا وحكامنا يارب يحاميهم ببلادنا الإمارات وكل الوطن العربي وكل العالم نتخلص من هذا الفيروس، بدينا بسم الله“.

وسرعان ما تفاعل المغردون مع الهاشتاغ، داعين إلى المشاركة من خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات المفروضة، للحد من انتشار الوباء.

#ساعه_الصفر0 أقل شي نسوية لـ الامارات الحبيبة الغالية يارب يحفظها ويحفظ كل أوطاننا pic.twitter.com/XgUSDPUk2C — بدر العليان (@baderalolayan) April 8, 2020

#ساعة_الصفر0

حبيت فكره احلام الله يجزاها خير نبتت لي امل ????

إن شاء الله نكون في اتم الصحة والعافية اذا بقينا في بيوتنا ويبدأ الفايروس بالانحسار ♥️ — Amnah ???? (@ey41458561) April 8, 2020